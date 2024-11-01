Свыше 2 тыс. человек в ТиНАО получили консультации по земельно-имущественным вопросам с начала 2024 года

С мая по октябрь Госинспекция по недвижимости провела 50 выездных мероприятий и предоставила консультации по вопросам оформления прав собственности на объекты недвижимости в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) на территории ТиНАО.
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