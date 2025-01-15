Новые промышленные предприятия появятся в Крыму в этом году.Их построят на базе индустриальных парков и заниматься они будут производством строительных материалов – прежде всего, гипсокартона и газобетона.
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