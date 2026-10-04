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Царьград

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Вы делаете это неправильно: как и сколько можно хранить мясо. Совет технолога

Вы делаете это неправильно: как и сколько можно хранить мясо. Совет технолога

Технолог Сараев рассказал, как правильно хранить мясо и фарш в холодильнике и морозилке.Как правильно хранить мясо и фарш? Сколько оно может лежать в холодильнике? На эти вопросы ответил технолог Сараев.

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