МИД РФ: ООН должна уважать выбор жителей новых регионов жить в России

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил российским журналистам в Женеве, что подход гуманитарных агентств ООН к новым регионам России неоправдан и неприемлем, РФ готова работать с ними, когда они примут новые реалии.
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