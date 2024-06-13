Метеоролог Gismeteo Старков: в выходные в Москве будет умеренно тепло и солнечно

Спокойная погода в Москве, которая наблюдается уже третьи сутки, сегодня сменится на дожди и грозы. Однако к выходным снова стабилизируется – будет солнечно и умеренно тепло, рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков Общественной Службе Новостей.