GSC Game World объявила окончательные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — GTX 1060 всё ещё в «минималках»

До релиза постапокалиптического шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl остаётся лишь чуть больше недели, и разработчики из студии GSC Game World наконец объявили окончательные системные требования игры.
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