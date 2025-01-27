Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что иностранные некоммерческие организации усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить решающий вклад СССР в разгром нацизма.
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