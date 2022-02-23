В ЛНР сообщили, что украинские силовики 114 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики 114 раз нарушили режим прекращения огня за сутки в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики 114 раз нарушили режим прекращения огня за сутки в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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