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В ЛНР сообщили, что украинские силовики 114 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

В ЛНР сообщили, что украинские силовики 114 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики 114 раз нарушили режим прекращения огня за сутки в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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