Российская бомба заживо похоронила боевиков ВСУ, а в Сумах ровно в полночь появились мертвецы: Карта специальной военной операции на Украине на 7 сентября 2024 года Юлия СоколоваРоссийские военные продолжают наносить точечные удары по украинским военным объектам.