Кирилл Смирнов: «Роль традиционных СМИ в выборах остается объемной»

Главный редактор издания «Петербургский дневник» об особенностях нынешней выборной кампании «Нынешние выборы отличаются как высоким уровнем технологического оснащения и введением технологических новшеств, так и важно ролью традиционных СМИ», - сказал Кирилл Смирнов.
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