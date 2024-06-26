WP: Ассанж признал вину в шпионаже в ходе судебного заседания

Получивший широкую известность благодаря расследованию преступлений американских Вооружённых сил журналист Джулиан Ассанж согласился признать себя виновным в шпионской деятельности в суде Марианских островов.
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