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Слуцкий: Инициатива создания трибунала против России не имеет перспектив

Слуцкий: Инициатива создания трибунала против России не имеет перспектив

Леонид Слуцкий, председатель комитета Государственной думы по международным делам, в интервью ТАСС прокомментировал обсуждения на Западе о создании специального трибунала по действиям России на Украине, назвав эту инициативу антироссийской пропагандой.

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