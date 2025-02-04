Слуцкий: Инициатива создания трибунала против России не имеет перспектив

Леонид Слуцкий, председатель комитета Государственной думы по международным делам, в интервью ТАСС прокомментировал обсуждения на Западе о создании специального трибунала по действиям России на Украине, назвав эту инициативу антироссийской пропагандой.
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