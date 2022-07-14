Мировое обозрение

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В Лисичанске Луганской области распространяли «противотанковые» товары

В Лисичанске Луганской области распространяли «противотанковые» товары

Жителям продавали колбасу с названием «Джавелин» Мясокомбинат в Харьковской области обновил дизайн маркировок и распространял колбасу под названием «Джавелин» в честь американского переносного противотанкового ракетного комплекса.

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