Ситуация на мосту у Телецентра☝️ Несмотря на выходной и естественное сокращение числа транспорта, сегодня здесь все равно образовался затор при подъезде к мосту со стороны Заозерной.
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Ситуация на мосту у Телецентра☝️ Несмотря на выходной и естественное сокращение числа транспорта, сегодня здесь все равно образовался затор при подъезде к мосту со стороны Заозерной.