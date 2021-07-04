Экс-координатор штаба Навального рассказал о работе в организации

Бывший координатор штаба Навального в Волгограде Алексей Волков в большом интервью рассказал о продвигаемой антипатриотической риторике в структурах Алексея Навального, равнодушии экс-руководителя сети штабов Навального Леонида Волкова в связи с уголовным делом против координатора из-за памятника "Родина-мать зовёт!", своем несправедливом увольнении из-за непризнанной экс-директором ФБК (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов; Мосгорсуд признал организацию экстремистской и ликвидировал ее) Иваном Ждановым собственной ошибки, взломе сайта "Демократической коалиции" сотрудниками ФБК*, принуждении координаторов в регионах выводить людей на несанкционированные акции и многом другом.