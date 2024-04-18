Подполье: больницы Харькова ежедневно пополняют сотни раненых

В харьковские стационары каждый день поступают сотни украинских военных с тяжелыми ранениями, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на медсестру одного из медучреждений города.
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