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Ощадбанк увеличил выдачу микрокредитов в I полугодии на 37%

Ощадбанк увеличил выдачу микрокредитов в I полугодии на 37%

Ощадбанк заметно нарастил кредитование украинского микробизнеса в первой половине 2026 года. За январь–июнь государственный банк выдал предпринимателям 3,3 млрд грн кредитов — на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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