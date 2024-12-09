Председатель СК РФ Бастрыкин потребовал отчет о деле хулиганства в Одинцово

Глава СК Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал от сотрудников дополнительно отчитаться о ходе дела обвинённого в хулиганстве подростка из ближнего зарубежья, который издевался над несовершеннолетними в расположенном в Московской области городе Одинцово.
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