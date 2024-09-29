Эксперты рекомендуют автолюбителям «социальные» виды топлива

Розничные цены на бензин растут быстрее российской инфляции восьмую неделю подряд. Данные Росстата показывают, что с конца декабря по 23 сентября 2023 года уровень инфляции составил 7,55%, а совокупная инфляция с этого года - 5,52.
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