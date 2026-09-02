«Путин считает, что война с Ираном ослабила США»: американская разведка боится, что Россия усилит давление на Вашингтон

WP: «Путин считает, что война с Ираном ослабила США» Иллюстрация "Блокнот" WP: Россия исходит из предположения, что США «исчерпали свои ресурсы и не могут вмешаться».
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