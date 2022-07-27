Карло Анчелотти: «Реал» хочет выиграть Суперкубок Европы. Состав будет похож на тот, что победил в ЛЧ»

Тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о составе на матч за Суперкубок Европы. 10 августа «Мадрид», выигравший Лигу чемпионов, разыграет трофей с «Айнтрахтом», который стал победителем Лиги Европы.
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