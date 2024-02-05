Врач Голубинская: обморок и головная боль — повод обратиться к врачу

Инсульт не всегда проявляется расстройством речи и параличом. Если кровоизлияние небольшое, человек может почувствовать только сильную усталость, слабость или упасть в обморок, сообщила невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.
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