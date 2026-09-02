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Аргументы и Факты

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Экономист Кривелевич рассказал, как накопить деньги без жёсткой экономии

Экономист Кривелевич рассказал, как накопить деньги без жёсткой экономии

Регулярно откладывать 5–10% дохода эффективнее, чем резко урезать привычные расходы ради быстрого накопления крупной суммы, рассказал в беседе с Пятым каналом финансист и экономист Максим Кривелевич.

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