День знаний открыл тревожную правду: Приезжие оккупируют целые районы. Коренные жители в меньшинстве

День знаний открыл тревожную правду. Приезжие оккупируют целые районы. Эта проблема характерна, например, для Екатеринбурга, в отдельных частях которого коренные жители уже остаются в меньшинстве.
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Ничего особенного! Просто Россия становится Среднеазиатской Российской Республикой с пока ещё русским правительством! Ключевое - ПОКА ЕЩЁ РУССКИМ! Подождите,скоро и на пост Президента диаспоры своего единого кандидата выставит. А что вы думаете, и ведь могут выиграть! С нашими продажными чинушами, элементарно!!! На выборах ДУМАЙТЕ, прежде чем заполнить документ!!!
Вот ненавижу истерические визги типа - гнать ублюдков, убивать их и так далее. Подобные истерики дискредитируют саму идею сопротивления безграничной миграции. После таких визгов всегда кто-то может сказать, что это провокация, что это шовинизм, национализм и тому подобное. Такое наоборот на руку пособникам и лоббистам неограниченной миграции.
Гнать ублюдков в их шикарные кишлаки. Пусть там осваивают науку, если хватит мозгов. Сколько можно терпеть этот беспредел. Когда уже руководство страны подумает о своем народе, или их интересуют только деньги. Твари продажные.