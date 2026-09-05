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Газета.ру

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В Белгородской области человек пострадал при атаке ВСУ на автобус

В Белгородской области человек пострадал при атаке ВСУ на автобус

Дрон ВСУ атаковал автобус предприятия в Белгородской области, мужчина получил осколочные ранения. Об этом сообщил региональный оперштаб.

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