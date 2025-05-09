Танки Т-34 и САУ СУ-100 открыли парад военной техники на Красной площади

РИА Новости/Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости Танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100 проехали по Красной площади на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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