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Ивановские новости

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Квартиру ивановского иноагента Шевцова* в центре Москвы продают за 409 млн рублей

Квартиру ивановского иноагента Шевцова* в центре Москвы продают за 409 млн рублей

На торги выставлена квартира площадью 272,5 кв. м на Большой Грузинской, принадлежащая плёсскому бизнесмену Алексею Шевцову*, признанному иноагентом.

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