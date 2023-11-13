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Аршавин о стажировке у Лички в «Динамо»: «К любому бы поехал и ничего нового не узнал бы. Съездил бы к Гвардиоле и Клоппу. Де Дзерби хвалят, но кого он до «Брайтона» тренировал?»

Аршавин о стажировке у Лички в «Динамо»: «К любому бы поехал и ничего нового не узнал бы. Съездил бы к Гвардиоле и Клоппу. Де Дзерби хвалят, но кого он до «Брайтона» тренировал?»

– Мы учимся сейчас на тренерскую лицензию, и один из учеников говорит: «Я хочу поехать к Ташуеву. Как он это делает? Я не понимаю».

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