Уралец пополнил свой золотой запас за счет пьяного земляка

Житель Миасса украл банковскую карту у пьяного земляка и пополнил свой золотой запас. Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, миасец в магазине «Огонь вода» увидел сильно пьяного мужчину и похитил у него банковскую карту.