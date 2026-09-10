Мэр Хабаровска планирует увеличить туризм из Китая до 100 тыс. человек

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил о планах увеличить турпоток из Китая до 100 тыс. человек к 2030 году.
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