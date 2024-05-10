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Праздник Березосок, отмечаемый 11 мая, имеет свои приметы, поверья и традиции

Праздник Березосок, отмечаемый 11 мая, имеет свои приметы, поверья и традиции

Праздник Березосок, отмечаемый 11 мая, имеет свои приметы, поверья и традиции ClickioУ народного праздника Березосок, который отмечается 11 мая, сочетаются древние поверья о погоде и урожае, традиции сбора березового сока и его целебные свойства.

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