Праздник Березосок, отмечаемый 11 мая, имеет свои приметы, поверья и традиции ClickioУ народного праздника Березосок, который отмечается 11 мая, сочетаются древние поверья о погоде и урожае, традиции сбора березового сока и его целебные свойства.