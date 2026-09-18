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Медведь все еще бродит по заимке сибирской отшельницы Агафьи Лыковой

Медведь все еще бродит по заимке сибирской отшельницы Агафьи Лыковой

Женщине помогают студенты, которые ночуют в палатках Заимка Лыковых в тайге / Фото: соцсети директора заповедника "Хакасский" Виктора Непомнящего На заимке 81-летней отшельницы Агафьи Лыковой в разгаре подготовка к долгой зиме.

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