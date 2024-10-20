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Завершился приём заявок восьмой ежегодной премии «Миллет менлиги»!

Завершился приём заявок восьмой ежегодной премии «Миллет менлиги»!

Завершился приём заявок восьмой ежегодной премии «Миллет менлиги»!Голосование начнётся 30 октября. Поддержи участников конкурса! Именно твой голос может стать решающим!«Миллет» телеканалы джемаат тарафындан танылгъан секизинджи «Миллет менлиги» мукяфаты ичюн аризалар къабул этильмесини екюнледи.

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