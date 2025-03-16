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Что принесет ретроградный Меркурий с 15 марта по 26 апреля 2025 года всем знакам зодиака

Что принесет ретроградный Меркурий с 15 марта по 26 апреля 2025 года всем знакам зодиака

Что принесет ретроградный Меркурий с 15 марта по 26 апреля 2025 года всем знакам зодиака Алёна ЮрьеваВ марте-апреле 2025 года нас ждет один из самых обсуждаемых астрологических периодов – ретроградный Меркурий.

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