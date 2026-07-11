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Пугачёва открыла ей дорогу, Snoop Dogg позвал в студию: почему Ирсон Кудикова не стала суперзвездой

В середине 2000-х Ирсон Кудиковой прочили большое будущее. На «Фабрике звёзд» её выделила Алла Пугачёва, первый клип снял Фёдор Бондарчук, затем появился контракт с Игорем Матвиенко.

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