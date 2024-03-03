АТОР: для россиян может увеличиться стоимость туров в Турцию из-за санкций

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян рассказал изданию "Звезда", что на фоне усилий Запада по блокировке расчетов между странами стоимость туров в Турцию для россиян может увеличиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии