9000 мА•ч, защита IP69K и стекло Gorilla Glass Victus 2: Redmi Note 17 Pro полностью рассекречен за считанные часы до анонса

Смартфон получит Snapdragon 6s Gen 4, экран 1,5K, четыре цвета корпуса и один из самых защищенных корпусов в своем классеСегодня, 14 июля, состоится презентация серии Redmi Note 17, в которую войдут две модели — Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro.