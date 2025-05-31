Глава Минстроя РФ в Севастополе: куда сводили, что посмотрел, что обсудил с губернатором?

Губернатор Севастополя Михаил Владимирович Развожаев и глава Минстроя России Ирек Энварович Файзуллин проверили ход работ на одном из самых сложных объектов — канализационных очистных сооружениях «Южные».
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