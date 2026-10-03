В столице представили книгу «Татарский культурный центр Москвы: очерки истории»

В историческом здании Татарского культурного центра Москвы в Малом Татарском переулке 2 октября прошла презентация книги «Татарский культурный центр Москвы: очерки истории».
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