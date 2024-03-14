Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства двух женщин в Республике Дагестан

13 марта 2024 года в домовладении, расположенном в селе Уллуая Левашинского района республики, 28-летний местный житель на почве внезапно возникшей неприязни нанёс множественные колото-резаные ранения двум пожилым женщинам, являвшимся его дальними родственницами.
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