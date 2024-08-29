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СЦКК ДНР: в Горловке под обстрелом ВСУ погибла пожилая женщина

СЦКК ДНР: в Горловке под обстрелом ВСУ погибла пожилая женщина

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку. В Никитовском районе погибла пожилая женщина, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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