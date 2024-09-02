Ложные надежды на украинские удары вглубь российской территории

Нанесение Украиной ударов вглубь территории России не переломит ход конфликта, пишет FA. Чтобы изменить ситуацию на фронте, Киев должен скоординировать дальние удары и ближний бой, на что ВСУ не способны.
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