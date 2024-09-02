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Мировое обозрение

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  • Павел Лелин
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Ложные надежды на украинские удары вглубь российской территории

Ложные надежды на украинские удары вглубь российской территории

Нанесение Украиной ударов вглубь территории России не переломит ход конфликта, пишет FA. Чтобы изменить ситуацию на фронте, Киев должен скоординировать дальние удары и ближний бой, на что ВСУ не способны.

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