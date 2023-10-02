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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кай Джонс из «Шарлотт» назвал себя Богом

Центровой «Шарлотт» Кай Джонс в одном из недавних сообщений в социальных сетях назвал себя Богом. «Я Бог  ☮️ », – написал Кай Джонс.

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