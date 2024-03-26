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Песков выступил за дальнейшее совершенствование ЕГЭ

Песков выступил за дальнейшее совершенствование ЕГЭ

При всех недостатках единого госэкзамена он даёт возможность абитуриентам становиться студентами в тех вузах и в тех городах, в которых они хотят учиться, и это очень большое достижение, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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