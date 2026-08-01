Самое страшное слово — не «зло». Самое страшное слово — «кто-нибудь». Кто-нибудь поможет. Кто-нибудь остановится.
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Самое страшное слово — не «зло». Самое страшное слово — «кто-нибудь». Кто-нибудь поможет. Кто-нибудь остановится.
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