Экс-президент США пообещал при необходимости временно возглавить Палату представителей

Вашингтон. США. Палату представителей Конгресса США может возглавить Дональд Трамп. Экс-президент заявил о своей готовности временно занять кресло спикера, опустевшее после отставки Кевина Маккрати, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Fox News.
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