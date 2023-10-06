Экс-президент США пообещал при необходимости временно возглавить Палату представителей

Вашингтон. США. Палату представителей Конгресса США может возглавить Дональд Трамп. Экс-президент заявил о своей готовности временно занять кресло спикера, опустевшее после отставки Кевина Маккрати, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Fox News.