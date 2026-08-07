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«Хетафе» арендовал у «Лиона» полузащитника Мангаля без права выкупа

Полузащитник « Лиона » Орель Мангаля перешел в « Хетафе » на правах аренды. Испанский клуб арендовал 28-летнего бельгийца у «Лиона» до конца сезона-2026/27.

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