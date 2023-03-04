В CAS прокомментировали решение по иску "Зенита" к РФС

В Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили, что организация не удовлетворила апелляцию "Зенита" на решение КДК РФС дисквалифицировать трех футболистов петербургской команды в матче против "Спартака" в матче Кубка России, передает "Матч ТВ".