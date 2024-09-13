Я искренне соболезную родным и близким господина Маслякова в связи с его уходом в миры иные. Как любого человека, болевшего, страдавшего и в конце-концов покинувшего этот мир, мне его жаль.
Великие люди нашей современности. Или это какой-то перебор?
Комментарии
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М
Мария
Как-то неудобно это говорить, всё же умер человек, но......подумали так, наверное, почти все люди.
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2 час.
Игорь Василевский
Не все за деньги, но этот случай, пожалуй, именно таков
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2 час.
Сергей Дмитриев
Мне понравилась тональность заметки. Такие шоумены угадывают заказ-запрос на развлекательность с хорошим доходом и преуспевают по полной программе. "Встречи в Останкино" в режиме он-лайн с тысячной аудиторией недосягаемы для КВН.
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21 мин.
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