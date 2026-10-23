В Анапе 21 октября несовершеннолетняя девушка на электросамокате мощностью 600 Вт сбила мужчину с собакой на улице Адмирала Пустошкина, после чего на неё и её родителей составили административные протоколы по нескольким статьям КоАП, включая повторное управление без прав.